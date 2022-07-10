«Нужна операция»: Заворотнюк заговорила о своей болезни

Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет в одиночестве борется с онкологией, предпочитая не афишировать подробности своего лечения. На связь с фанатами телезвезда не выходит даже через своих близких, но ее дочь Анна Заворотнюк достаточно активна в личном блоге.

На своей страничке в сетях Анна довольно часто делится фотографиями из путешествий, откровениями о чувствах и переживаниях, проблемами и неурядицами.

Как известно, недавно дочь «Моей прекрасной няни» переболела ковидом, несмотря на то, что прошло уже много времени, она до сих пор страдает от последствий заболевания. В какой-то момент девушка полностью лишилась обоняния, вследствие чего у нее начался и синусит. Случай осложняется тем, что, проблемы с носом у блогерши с рождения и теперь ей требуется операция, чтобы все исправить.