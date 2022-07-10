Петросян признался, что сожалеет об отсутствии совместной работы со Степаненко

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», — сказал Петросян.