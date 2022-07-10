Петросян признался, что сожалеет об отсутствии совместной работы со Степаненко

Евгений Петросян был гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Там юморист признался, что сожалеет, что больше нет возможности организовывать выступления совместно с Еленой Степаненко.
Евгений Ваганович уточнил, что именно по этой причине он грустит, а не из-за расторжения брака. Он заявил, что хотел, чтобы они с бывшей женой расстались друзьями, но Степаненко отвергла это предложение, - информирует slovodel.
Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 32 года. Официальный развод состоялся в 2018 году. Позднее юморист женился в пятый раз на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», — сказал Петросян.
Ранее публика была удивлена тем, что Евгений Петросян пришел на вечеринку в честь 90-летия Бедроса Киркорова один. Его молодая супруга в это время отправилась в Суздаль и Гусь-Хрустальный.