Разина предлагают лишить звания заслуженного артиста

На популярном специализированном сайте создана петиция с обращением к главе Республики Крым - Сергею Аксенову. В ней говорится, что Андрей Разин недостоин носить звание заслуженного артиста. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Для начала, автор петиции объясняет, что Разин – не артист. Он на официальном сайте думы Ставропольского края упоминается, как региональный депутат, каменщик, юрист, экономист и режиссер массовых мероприятий. Закон «О государственных наградах Республики Крым» утверждает, что наградой удостаиваются те лица, которые достигли значительных трудовых успехов. А также высокого профессионального мастерства в сфере кино, цирка, театра и музыке.

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Ведь несмотря на то, что сам Разин называет себя бывшим руководителем «Ласкового мая», он не занимал этот пост официально. Данные с того же сайта думы Ставропольского края: в период, когда группа «Ласковый май» гастролировала по стране, Разин был зампредседателя колхоза имени Свердлова, затем гендиректором Всесоюзной центральной творческой студии Министерства культуры СССР для одаренных детей-сирот, а в 1989 году поступил в Свердловский государственный юридический институт и стал студентом.

На сайте говорится, что Разин А.А. является лауреатом 5 (пяти) песенных фестивалей, однако не конкретизируются наименования, места проведения и даты фестивалей, а также номинации, в которых он. был признан лауреатом.

Также автор петиции обращает внимание Аксенова на заявление Разина о незаконности решения судьи Ставропольского краевого суда, подтвердившей права Шатунова на песни «Ласкового мая». В этом заявлении продюсер связал вердикт суда и скорую смерть Шатунова.

В другом своем заявлении Разин утверждает, что неоднократно предупреждал Кудряшова и Кузнецова о том, что у Шатунова слабое сердце. Однако те, якобы, его не слушали и вообще приучили исполнителя к транквилизаторам. А он смешивал их с алкоголем.