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25 минут назад

Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации

Слово и Дело

Телеведущий Иван Ургант редко появляется на публике после начала спецоперации, однако в этот раз он вышел в свет во время благотворительного вечера фонда «Друзья».

Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант стал ведущим мероприятия.

При этом для важного появления на публике он выбрал костюм от модного дома Gucci.

44-летний юморист выглядел отлично, был в прекрасном расположении духа и много шутил.

Краско обратился к освиставшим музыкантов «Би-2» фанатам «Зенита»

Шоу юмориста «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир еще в феврале. Сам телеведущий уехал в Израиль, но позже все же вернулся в Россию. После возвращения на родину артист несколько раз появлялся на бизнес-мероприятиях. О выступлении на благотворительном вечере он не стал рассказывать в социальных сетях, но гости все же поделились видеозаписями с Ургантом.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Зенит,
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