Ургант впервые появился на публике с начала российской спецоперации

Телеведущий Иван Ургант редко появляется на публике после начала спецоперации, однако в этот раз он вышел в свет во время благотворительного вечера фонда «Друзья».

Шоу юмориста «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир еще в феврале. Сам телеведущий уехал в Израиль, но позже все же вернулся в Россию. После возвращения на родину артист несколько раз появлялся на бизнес-мероприятиях. О выступлении на благотворительном вечере он не стал рассказывать в социальных сетях, но гости все же поделились видеозаписями с Ургантом.