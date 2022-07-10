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1 час назад

Солист «Би-2» Лёва Бортник прокомментировал выступление группы на стадионе в Петербурге, обернувшееся колоссальным скандалом.

Майк Габриелян

Солист «Би-2» Лёва Бортник прокомментировал выступление группы на стадионе в Петербурге, обернувшееся колоссальным скандалом. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на своей странице в социальных сетях.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоялся накануне в Петербурге, команды разыгрывали Суперкубок России по футболу. На стадионе выступили известные музыканты. В их числе была группа «Би-2», которую зрители встретили свистом, матом и проклятиями. Выступление было сорвано.

Спортивные СМИ сочли, что виной этому стал красно-белый спартаковский шарф на шее Бортника – большинство зрителей болели за «Зенит».

Общественно-политические издания решили, что неприятие публики кроется гораздо глубже: коллектив «Би-2» подозревают в симпатиях к Киеву и ВСУ.

Ранее СМИ писали, что в апреле музыканты «Би-2» отказались выступать в Омске, где вывесили лозунг «Zа президента». Музыканты требовали убрать его или задекорировать, но компромисс с организаторами найти не удалось.

Краско обратился к освиставшим музыкантов «Би-2» фанатам «Зенита»

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать тех, кто организовал в Петербурге выступление музыкантов «Би-2, одобряющих «украинских подонков». По его словам, петербуржцев унизили, а стадион теперь надо мыть хлоркой и дихлофосом.

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