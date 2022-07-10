Солист «Би-2» Лёва Бортник прокомментировал выступление группы на стадионе в Петербурге, обернувшееся колоссальным скандалом. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на своей странице в социальных сетях.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоялся накануне в Петербурге, команды разыгрывали Суперкубок России по футболу. На стадионе выступили известные музыканты. В их числе была группа «Би-2», которую зрители встретили свистом, матом и проклятиями. Выступление было сорвано.

Спортивные СМИ сочли, что виной этому стал красно-белый спартаковский шарф на шее Бортника – большинство зрителей болели за «Зенит».

Общественно-политические издания решили, что неприятие публики кроется гораздо глубже: коллектив «Би-2» подозревают в симпатиях к Киеву и ВСУ.

Ранее СМИ писали, что в апреле музыканты «Би-2» отказались выступать в Омске, где вывесили лозунг «Zа президента». Музыканты требовали убрать его или задекорировать, но компромисс с организаторами найти не удалось.