Краско обратился к фанатам «Зенита», освиставшим музыкантов «Би-2»

«Спартак» - сильная команда: поэтому такая победа дорогого стоит. Но фанатов команды я бы попросил вести себя галантно! У нас же одна команда в Петербурге, а мы - её лучшие болельщики. Чего нам делить?! Такой поддержки нет ни у кого в мире! Я горжусь вами, горжусь «Зенитом». Но, милые мои, всегда нужно уважать не только своего соперника! К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении - наша сила. "Би-2" выступали от чистого сердца, на мой взгляд. Мне показалось, что парни спели для всех нас. В чём они виноваты? У каждого своя точка зрения».