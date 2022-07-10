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18 минут назад

Краско обратился к фанатам «Зенита», освиставшим музыкантов «Би-2»

Ирина Лебедева

Выступление группы «Би-2» после матча «Зенит-Спартак» завершилось большим скандалом. Болельщики питерского «Зенита» освистали музыкантов.

Краско обратился к фанатам «Зенита», освиставшим музыкантов «Би-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что подобное поведение посетителей стадиона основано на осуждении позиции группы по отношению к спецоперации на Украине, а также возмущении фанатов «спартаковским» шарфом на шее у одного из солистов.

Актер Иван Краско следил за матчем, находясь на больничной койке 31-ой питерской больницы. Победой «Зенита» Иван Иванович был горд, а вот хулиганскими выходками фанатов – крайне огорчен. С помощью журналистов портала prozvezd мэтр обратился к болельщикам.

«Спартак» - сильная команда: поэтому такая победа дорогого стоит. Но фанатов команды я бы попросил вести себя галантно! У нас же одна команда в Петербурге, а мы - её лучшие болельщики. Чего нам делить?! Такой поддержки нет ни у кого в мире! Я горжусь вами, горжусь «Зенитом». Но, милые мои, всегда нужно уважать не только своего соперника! К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении - наша сила. "Би-2" выступали от чистого сердца, на мой взгляд. Мне показалось, что парни спели для всех нас. В чём они виноваты? У каждого своя точка зрения».

Ранее СМИ писали, что музыканты «Би-2» выступают против спецоперации России на Украине. В конце апреля группа отказалась выступать в Омске в зале, где вывесили лозунг «Zа президента». Музыканты требовали убрать ее или задекорировать, но к компромиссу с организаторами прийти не удалось. В итоге артисты уехали из Омска.

Также СМИ писали со ссылкой на источники в музыкантских кругах, что группу включили в некий черный список исполнителей, «нежелательных по политическим мотивам».

Шоу-бизнес,Иван Краско,Зенит,Спартак,
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