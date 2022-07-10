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31 минуту назад

Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании: «Жуткая дискриминация!»

Ирина Лебедева

Татьяна Лазарева уже некоторое время как перебралась жить в Испанию. Артистка не скрывает своего отрицательного отношения к спецоперации на Украине и периодически резко высказывается на эту тему в интервью. Тем не менее в чужой стране она – русская, и ей приходится сталкиваться с последствиями санкций.

Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании: «Жуткая дискриминация!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, недавно она не смогла воспользоваться своим счетом в одном из банков, поскольку у нее российский паспорт. Об этом пишет СтарХит.

«Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация! Даже мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: «Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?! И мне его разблокировали. Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду», - возмутилась Лазарева.

Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уже несколько месяцев как покинул Россию. До конца июня у артиста расписан график выступлений. А осенью в планах у юмориста выступления в Латвии, Австралии, Новой Зеландии.

Поговаривают, что юморист хочет взять в компанию лидера «Машины времени» Андрея Макаревича и фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука.

Это очень удивило Лазареву, она не понимает, зачем Галкин хочется связаться с певцами. По ее мнению, он в состоянии самостоятельно собирать залы.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,Юрий Шевчук,
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