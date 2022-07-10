Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании: «Жуткая дискриминация!»

«Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация! Даже мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: «Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?! И мне его разблокировали. Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду», - возмутилась Лазарева.