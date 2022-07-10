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8 минут назад

Серов выставил из дома родную дочь с семьей

У дочери певца Александра Серова, которую зовут Мишель, двое малышей. Причем сынишка Макар родился всего полгода назад. Тем не менее отец, в загородном доме которого она жила с детьми и мужем, попросил их в три дня освободить занимаемые ими комнаты.Об этом информирует Экспресс Газета.

Серов выставил из дома родную дочь с семьей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сама Мишель рассказала в микроблоге, не объяснив, были ли к тому причины, или дело в капризе певца.

«Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда», - написала Мишель.

Молодой семье пришлось срочно подыскивать жилье и даже не удалось вывезти все вещи.

Мишель сообщила, что вместе с семьей поселилась в коттеджном поселке по Киевскому шоссе, подальше от города.

«Зато тут хорошая инфраструктура. Миечка уже посетила местный детский садик в поселке, подружилась с детками. Еще тут носятся белки по участку», - дочь не таит обиды на отца.

Хотя повод для огорчения, безусловно, имеется. Ведь это именно сам Серов пригласил дочь и зятя пожить у него.

«Мы и жили на расстоянии, полтора года назад. Потом папа попросил переехать к нему и остаться. Мы так и сделали. Ну а теперь ему хочется побыть одному», - резюмировала Мишель.

Дочка певца Александра Серова Мишель высказалась о личной жизни отца. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях она заявила, что если музыкант снова женится, то она «загрызет» его избранницу.

Шоу-бизнес,Александр Серов,
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