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38 минут назад

Юлия Ковальчук вспомнила о конфликтах с Анной Семенович

Eva.ruиещё 2

О непростых взаимоотношениях с Анной Семенович вспомнила Юлия Ковальчук. Певица призналась — с коллегой было очень тяжело работать в одном коллективе и первое время конфликтов было достаточно.

Ковальчук вспомнила о конфликтах с Семенович
Фото: скрин видеоскрин видео

Две бывшие участницы музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович и Юлия Ковальчук сейчас в прекрасных отношениях друг с другом. Но так было не всегда. Когда-то певицы не могли найти общий язык и чтобы хоть как-то разрешить конфликт с напористой Анной Юлии приходилось обращаться за помощью к продюсерам группы.

Во время интервью для YouTube-канале «Fametime TV» Ковальчук вспомнила, что Семенович была для нее самым сложным человеком в «Блестящих», ведь она все время тянула одеяло на себя:

«Самые сложные отношения у меня были с Аней Семенович. Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером в этом коллективе. Только она и больше никто. Естественно, все немного оторопели от такого напора».

Долгое время ни о какой дружбе между артистками и речи быть не могло. Продюсеры то и дело были вынуждены улаживать конфликты девушек. Впрочем, подключала к ссорам третьих лиц именно Ковальчук. В прямое противостояние с Анной она не вступала.

Однако со временем певицы не просто нашли общий язык, но и стали подругами. Теперь Семенович и Ковальчук регулярно созваниваются, встречаются и всячески стараются не потерять друг друга из виду. Свои былые ссоры обе вспоминают со смехом.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Анна Семенович,
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