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1 час назад

Стало известно, куда уехал Игорь Николаев

Ирина Лебедева

Накануне Игорь Николаев покинул Россию. Музыканта увидели в одном из столичных аэропортов, он был без супруги.

Раскрыто местонахождение покинувшего Россию Игоря Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А сегодня артист сам раскрыл свое месторасположение, написав о поездке в социальной сети. Как оказалось, он прибыл не на какой-то их экзотических морских курортов. Николаев приехал в Белоруссию и запечатлелся у знаменитой скульптуры зубра, установленной в столице союзного государства у «Президент-Отеля».

«Привет, Минск! Не нарушаю традицию — подержаться за зубра!» — написал Игорь Юрьевич.

Как пишет Экспресс Газета, местные поклонники рады приезду артиста и приветствуют его «на белорусской земле».

Николаев попросил прощения у Пугачевой

Ранее певец Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге слова поддержки в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые уехали из России. Также он признался, что симпатизирует звездной семье и всегда с радостью приходил к ним в гости в замок.

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