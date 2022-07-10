Раскрыто местонахождение покинувшего Россию Игоря Николаева

Накануне Игорь Николаев покинул Россию. Музыканта увидели в одном из столичных аэропортов, он был без супруги.

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А сегодня артист сам раскрыл свое месторасположение, написав о поездке в социальной сети. Как оказалось, он прибыл не на какой-то их экзотических морских курортов. Николаев приехал в Белоруссию и запечатлелся у знаменитой скульптуры зубра, установленной в столице союзного государства у «Президент-Отеля».

«Привет, Минск! Не нарушаю традицию — подержаться за зубра!» — написал Игорь Юрьевич.

Как пишет Экспресс Газета, местные поклонники рады приезду артиста и приветствуют его «на белорусской земле».