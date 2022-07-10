Киркоров рассказал о драке с Шевчуком

Филипп Киркоров был гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», где вспомнил о давнем конфликте с Юрием Шевчуком. Юрий в свое время публично высказался о том, что Филипп в грош не ставит своих слушателей, поскольку поет под фонограмму.

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Король российской попсы оскорбление просто так не оставил. Скандалить с Шевчуком он не стал, решив применить более кардинальные меры. Об этом пишет издание ctnews.ru

Киркоров сидел в баре, когда к нему подошел Шевчук и сказал что-то нелицеприятное.

«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком и закончилось на всю жизнь»,- заявил артист.

Народный артист России Филипп Киркоров в свои 55 лет выглядит фантастически. Его внешний вид позволяет сказать, что он моложе людей своего возраста. Но певец не скрывает, что пользуется некоторыми косметологическими услугами. Он честно признается, что генетика здесь не играет роли.