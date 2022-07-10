В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
23 минуты назад

Киркоров рассказал о драке с Шевчуком

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров был гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», где вспомнил о давнем конфликте с Юрием Шевчуком. Юрий в свое время публично высказался о том, что Филипп в грош не ставит своих слушателей, поскольку поет под фонограмму.

Киркоров рассказал о драке с Шевчуком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Король российской попсы оскорбление просто так не оставил. Скандалить с Шевчуком он не стал, решив применить более кардинальные меры. Об этом пишет издание ctnews.ru

Киркоров сидел в баре, когда к нему подошел Шевчук и сказал что-то нелицеприятное.

«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком и закончилось на всю жизнь»,- заявил артист.

Народный артист России Филипп Киркоров в свои 55 лет выглядит фантастически. Его внешний вид позволяет сказать, что он моложе людей своего возраста. Но певец не скрывает, что пользуется некоторыми косметологическими услугами. Он честно признается, что генетика здесь не играет роли.

«Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись. Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы”, – рассказал Пятому Каналу артист.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,Филипп Киркоров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители