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49 минут назад

Лобода предложила украинцам скидку в 50% на билет. Они ее оплевали

Ирина Лебедева

Светлана Лобода запланировала концерт в Латвии. В качестве жеста доброй воли она предложила своим соотечественникам скидку на билеты в 50%. Однако такое предложение вызвало реакцию, которой певица не ожидала.

Лобода предложила украинцам скидку в 50% на билет. Они ее оплевали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезду обвинили в т ом, что она хочет зарабатывать на чужой беде. А хейтеры пишут в социальных сетях, что она обязана выступать перед украинцами бесплатно. Об этом рассказывает портал BLITZ+ со ссылкой на Телеграм-каналы.

Напомним, что певица была востребована у российской публики, однако после начала спецоперации на Украине ее внесли в «черный список» — въезд на территорию РФ ей запрещен до 2072 года. При этом негативно к ней стали относиться и на родине — украинцы считают Лободу предательницей, которая зарабатывала миллионы на россиянах.

Лобода всячески пытается завоевать любовь своих сограждан и пообещала направить часть собранных во время гастролей доходов на восстановление родного города Ирпень. Кроме того, недавно ей пришлось опровергать слухи о гражданстве Мальты и показывать свой паспорт.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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