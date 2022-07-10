Петросян признался, о чем жалеет после развода

Евгений Петросян принял участие в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube, где рассказал, что развод со Степаненко не был для него ударом, а годы, которые они прожили вместе, его давно не тревожат. Петросян заявил, что волнуется только за их распавшийся дуэт и потерянные концертные номера, пишет ctnews.
«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», – сказал Петросян.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Петросян активно борется со старостью с помощью спорта, чтобы поддерживать себя в форме перед новой молодой супругой.