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8 минут назад

Петросян признался, о чем жалеет после развода

РИА "ФедералПресс"

Евгений Петросян принял участие в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube, где рассказал, что развод со Степаненко не был для него ударом, а годы, которые они прожили вместе, его давно не тревожат. Петросян заявил, что волнуется только за их распавшийся дуэт и потерянные концертные номера, пишет ctnews.

Петросян признался, о чем жалеет после развода
Фото: ТАССТАСС

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», – сказал Петросян.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Петросян активно борется со старостью с помощью спорта, чтобы поддерживать себя в форме перед новой молодой супругой.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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