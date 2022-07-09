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32 минуты назад

Сухоруков: «Я сам спасал себя от глухоты»

Ирина Лебедева

Виктор Сухоруков родился в городе Орехово-Зуево Московской области. Его родители трудились на ткацкой фабрике. Как вспоминал актер, они порой злоупотребляли алкоголем и забывали забрать его из детского сада. Тогда Виктора домой приводили воспитатели. Об этом он рассказал корреспонденту издания hellomagrussia.

Сухоруков: «Я сам спасал себя от глухоты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за осложнений после болезни Сухоруков в детстве потерял слух. Это поставило бы крест на его мечте стать актером. И Виктор решил сам себя спасать.

«Полдетства я вообще не слышал, был глухим из-за осложнений после скарлатины. Мать с отцом не занимались мной, и я сам искал врачей, спасал себя от глухоты. Тогда мною двигала мечта быть актером! И я в конце концов нашел профессора Александрову, которая приставила мне аппарат к носу и скомандовала: «Скажи па-ро-ход». И в тот же миг как будто отворились чугунные ворота, и я услышал этот мир так громко, что сначала казалось, будто автомобили ездили у меня на плечах. Я слышал не только хорошее, но и дурное. У меня даже болела голова несколько дней от гула мира, от голоса жизни», - рассказал актер.

Актер, Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова

Как сообщили в пресс-службе театра, артист вышел из состава спектакля «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса, в котором играл в последние семь лет. Сам Сухоруков рассказал, что всегда был в Театре Вахтангова «приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы».

Шоу-бизнес,Римас Туминас,Виктор Сухоруков,
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