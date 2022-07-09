Сухоруков: «Я сам спасал себя от глухоты»

«Полдетства я вообще не слышал, был глухим из-за осложнений после скарлатины. Мать с отцом не занимались мной, и я сам искал врачей, спасал себя от глухоты. Тогда мною двигала мечта быть актером! И я в конце концов нашел профессора Александрову, которая приставила мне аппарат к носу и скомандовала: «Скажи па-ро-ход». И в тот же миг как будто отворились чугунные ворота, и я услышал этот мир так громко, что сначала казалось, будто автомобили ездили у меня на плечах. Я слышал не только хорошее, но и дурное. У меня даже болела голова несколько дней от гула мира, от голоса жизни», - рассказал актер.