Краско госпитализировали в клинику из загородного дома

Ивана Краско положили в городскую больницу 31, что на Крестовском острове в Санкт—Петербурге. 91-летнего актера госпитализировали прямо из загородного дома, где он обычно отдыхает летом. Как пишет портал prozvezd, сейчас больной находится в обычной палате, врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

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Сам Иван Иванович настроен оптимистично. Ухудшение здоровья он связывает с последствиями перенесенного ранее коронавируса, а также с поездкой в жаркий день на кладбище, где похоронен его сын.

«Полежу немного, пройду обследование. Здесь взялись за меня серьезно: уколы, капельницы, анализы — бесконечно! Сказываются последствия коронавируса, который я перенес два года тому назад. Мне врачи рекомендовали долго не находиться на солнце, но я четвертого числа ездил со своим директором Вячеславом Смородиновым в Комарово», - рассказал Краско.

Ранее мэтр жаловался на серьезнейшие проблемы со зрением, причем врачи ничего сделать не могут. Краско считает свои проблемы со зрением «производственной травмой».