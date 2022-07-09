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53 минуты назад

Краско госпитализировали в клинику в Санкт-Петербурге

Ирина Лебедева

Ивана Краско положили в городскую больницу 31, что на Крестовском острове в Санкт—Петербурге. 91-летнего актера госпитализировали прямо из загородного дома, где он обычно отдыхает летом. Как пишет портал prozvezd, сейчас больной находится в обычной палате, врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Краско госпитализировали в клинику из загородного дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Иван Иванович настроен оптимистично. Ухудшение здоровья он связывает с последствиями перенесенного ранее коронавируса, а также с поездкой в жаркий день на кладбище, где похоронен его сын.

«Полежу немного, пройду обследование. Здесь взялись за меня серьезно: уколы, капельницы, анализы — бесконечно! Сказываются последствия коронавируса, который я перенес два года тому назад. Мне врачи рекомендовали долго не находиться на солнце, но я четвертого числа ездил со своим директором Вячеславом Смородиновым в Комарово», - рассказал Краско.

Ранее мэтр жаловался на серьезнейшие проблемы со зрением, причем врачи ничего сделать не могут. Краско считает свои проблемы со зрением «производственной травмой».

Сейчас, отмечает Иван Иванович, свет на сцене от софитов и прожекторов стал более мягким и щадящим, однако раньше бил в глаза и слепил, что и привело к проблемам с сетчаткой. Артист признается, что ориентироваться на сцене ему помогают рефлексы и хороший слух. Тем не менее, уходить из профессии Краско не хочет даже сейчас.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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