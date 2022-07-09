Стало известно, благодаря чему похудел Малахов

Андрей Малахов к своим 50 годам основательно прибавил в весе, что довольно активно обсуждалось в СМИ и социальных сетях. В частности, предполагались серьезные проблемы со здоровьем и появление лишних килограммов как последствия лечения.

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Однако за последние четыре месяца шоумен смог сбросить почти 10 килограммов. При росте 183 см. телеведущий весит 88 кг. Как пишет teleprogramma.pro, коллеги называют две причины, из-за которых Малахов смог похудеть.

Во-первых, Андрей с 7 марта по 23 апреля соблюдал Великий пост. Во-вторых, появилась возможность вернуться к регулярным тренировкам: как известно, сейчас ежедневной программы «Малахов» нет в эфире.

В ближайшей перспективе Малахов уходит в отпуск и планирует пройти программу по детоксу и оздоровлению в специализированном медицинском центре в одной из зарубежных стран.

Недавно Малахов провел несколько дней в круизе по Волге со своими друзьями. На фотографиях, которые появились в Сети, раскрыта и тайна, связанная с париком. Телеведущий позировал на видео, рассказывал, чем он занимается во время круиза.