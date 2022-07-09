В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
34 минуты назад

СМИ: Меладзе перевез в Италию бывшую жену с детьми

Ирина Лебедева

Константин Меладзе и Яна Сумм прожили вместе почти 19 лет. Однако в 2013 году пара приняла решение о разводе. По словам Яны, виновницей распада семейного союз была Вера Брежнева. На Вере продюсер женился два года спустя, бракосочетание состоялось в Италии и было практически тайным, - пишет СтарХит.

СМИ: Меладзе перевез в Италию бывшую жену с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яна позднее рассказывала, что Вера и супруг обманывали ее несколько лет.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее».

У Меладзе и Брежневой есть апартаменты в курортном городе Форте-де и-Марми. Вера живет здесь с младшей дочерью Сарой. Где именно разместил Меладзе свою бывшую семью – пока не уточняется.

Как информирует “Экспресс-газета”, из-за СВО России на Украине брак Веры Брежневой с Константином Меладзе под угрозой. Сообщается, что теперь у нее трения с супругом, который предусмотрительно не желает делать громких осуждающих заявлений в адрес Кремля.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители