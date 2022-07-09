СМИ: Меладзе перевез в Италию бывшую жену с детьми

Константин Меладзе и Яна Сумм прожили вместе почти 19 лет. Однако в 2013 году пара приняла решение о разводе. По словам Яны, виновницей распада семейного союз была Вера Брежнева. На Вере продюсер женился два года спустя, бракосочетание состоялось в Италии и было практически тайным, - пишет СтарХит.

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Яна позднее рассказывала, что Вера и супруг обманывали ее несколько лет.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее».

У Меладзе и Брежневой есть апартаменты в курортном городе Форте-де и-Марми. Вера живет здесь с младшей дочерью Сарой. Где именно разместил Меладзе свою бывшую семью – пока не уточняется.