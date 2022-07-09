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1 час назад

«Время сложное»: Миронова высказалась о возможном отъезде

Ирина Лебедева

Ряд представителей российского шоу-бизнеса после начала спецоперации на Украине уехал за пределы России. Кто-то объявил, что не согласен с политикой страны и покидает ее навсегда. Другие направились «на лечение». Многие просто отправились или собираются отправиться в отпуск.

«Время сложное». Миронова высказалась о возможном отъезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает «Московский Комсомолец», Мирослава Карпович улетела на Мальдивы, Анфиса Чехова - на Бали. А Агата Муцениеце планирует съездить на родину, в Ригу.

На этом фоне актриса Мария Миронова призналась, что пока вообще никуда не хочет уезжать.

«Никуда не поеду этим летом — буду со страной. Не до поездок сейчас: время сложное. Планирую работать, сниматься в фильме «Холоп-2», — рассказала актриса.

Мария Миронова три года назад она сама объявила в соцсетях, что ждёт ребенка. Публика сразу же бросилась гадать, кто отец. Пошли слухи, будто это актер и почти ровесник ее старшего сына Андрей Сорока. Знающие люди уверяли, что Мария уже несколько лет живет с ним под одной крышей и даже официально оформила отношения.

Правда, сама актриса пыталась уверить публику, что вышла замуж за директора по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Однако никакой солидный бизнесмен рядом с ней так и не появился. Зато Андрей Сорока возглавил созданную ею фирму по производству зефира. Сейчас они вместе растят сына Федора.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Мария Миронова,Анфиса Чехова,
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