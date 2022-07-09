Дочь Заворотнюк пожаловалась на «дорогущих» врачей

Анна Заворотнюк рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться при лечении последствий коронавируса. Девушке пришлось восстанавливать обоняние, к сожалению, верное лечение сразу подобрать не удалось.
«Из-за ковида у меня случилась полная потеря обоняния, потом начался синусит, я ездила на «кукушку» (процедура промывания носа с помощью специального аппарата), в общей сложности сделала курс из 15 раз. После этого у меня начало очень сильно закладывать нос, один из врачей сказал, что нужна операция, но я не хотела ее делать...Я была у пяти врачей и никто не понимал, что со мной, не могли поставить диагноз. Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», - рассказала Анна.
Чтобы хоть как-то улучшить свое состояние, Анна постоянно пользовалась сосудосуживающими каплями. Промучившись три месяца, она обратилась еще к одному доктору – его ей порекомендовала подруга. На этот раз удачно. Врач обнаружил сильный отек и назначил гормональные препараты. Только тогда к Заворотнюк-младшей вернулось обоняние, - пишет gazeta.ru.
Вот уже три года актриса Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Врачи обнаружили у нее рак мозга четвертой стадии. До этого актриса жаловалась на сильные головные боли. Теперь все свое время Заворотнюк посвящает лечению. Семья актрисы выбрала политику – ничего не рассказывать общественности. Лишь иногда дочь Анна рассказывает о состоянии матери.