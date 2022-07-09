Дочь Заворотнюк пожаловалась на «дорогущих» врачей

«Из-за ковида у меня случилась полная потеря обоняния, потом начался синусит, я ездила на «кукушку» (процедура промывания носа с помощью специального аппарата), в общей сложности сделала курс из 15 раз. После этого у меня начало очень сильно закладывать нос, один из врачей сказал, что нужна операция, но я не хотела ее делать...Я была у пяти врачей и никто не понимал, что со мной, не могли поставить диагноз. Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», - рассказала Анна.