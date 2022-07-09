Перепуганная Тодоренко сообщила вес своего ребенка

Певица и телеведущая Регина Тодоренко переживает, узнав на медицинском обследовании вес своего будущего малыша. Ребенок телеведущей, по ее словам, уже весит пять килограммов! Об этом Тодоренко написала в Телеграм канале, попросив подписчиков пожелать ей удачи.
«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ - 5кг.»
Напомним, недавно произошел скандал, поскольку в Сеть просочилась информация, что Регина родила второго ребенка — девочку. Об этом сразу же написали все СМИ. Чуть позже представитель артистки опровергла домыслы людей.
Также сама Регина вышла на связь, продемонстрировала большой живот (дав понять, что все еще находится в положении) и выразила собственное отношение к данной ситуации: «Коллеги, стыдно за вас! Даже «коллегами» вас не назвать»