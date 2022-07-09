Перепуганная Тодоренко сообщила вес своего ребенка

Певица и телеведущая Регина Тодоренко переживает, узнав на медицинском обследовании вес своего будущего малыша. Ребенок телеведущей, по ее словам, уже весит пять килограммов! Об этом Тодоренко написала в Телеграм канале, попросив подписчиков пожелать ей удачи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ - 5кг.»

Напомним, недавно произошел скандал, поскольку в Сеть просочилась информация, что Регина родила второго ребенка — девочку. Об этом сразу же написали все СМИ. Чуть позже представитель артистки опровергла домыслы людей.