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4 минуты назад

Перепуганная Тодоренко сообщила вес своего ребенка

Ирина Лебедева

Певица и телеведущая Регина Тодоренко переживает, узнав на медицинском обследовании вес своего будущего малыша. Ребенок телеведущей, по ее словам, уже весит пять килограммов! Об этом Тодоренко написала в Телеграм канале, попросив подписчиков пожелать ей удачи.

Перепуганная Тодоренко сообщила вес своего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ - 5кг.»

Напомним, недавно произошел скандал, поскольку в Сеть просочилась информация, что Регина родила второго ребенка — девочку. Об этом сразу же написали все СМИ. Чуть позже представитель артистки опровергла домыслы людей.

Также сама Регина вышла на связь, продемонстрировала большой живот (дав понять, что все еще находится в положении) и выразила собственное отношение к данной ситуации: «Коллеги, стыдно за вас! Даже «коллегами» вас не назвать»

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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