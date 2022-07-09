С Водонаевой перестали общаться русские эмигранты

Алена Водонаева сейчас в отпуске и находится за пределами России. Как пишут СМИ, она уже успела побывать в Италии и в Турции. Судя по всему, у телеведущей начались конфликты со знакомыми, живущими за рубежом, из-за отношения к спецоперации на Украине.Об этом звезда рассказала в Телеграм-канале.