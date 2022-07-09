С Водонаевой перестали общаться русские эмигранты

Алена Водонаева сейчас в отпуске и находится за пределами России. Как пишут СМИ, она уже успела побывать в Италии и в Турции. Судя по всему, у телеведущей начались конфликты со знакомыми, живущими за рубежом, из-за отношения к спецоперации на Украине.Об этом звезда рассказала в Телеграм-канале.
«Вы не представляете сколько «смелых» людей, живущих за границей (некоторые были мне очень близки, некоторым я оказала поддержку в жизни) перестали со мной общаться потому, что я «не выхожу на улицу» и «засунула язык в ж**у», — сказала она.
Ранее блогер и журналист Алена Водонаева рассказала о том, с каким отношением к русским она столкнулась в Италии. Пост девушка разместила на странице в социальной сети. По словам бывшей тюменки, негатива в свою сторону она не заметила.