Садальский обвинил Васильеву в увлечении мальчиками по вызову

«Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян. «Дай ей Бог! Пусть она мальчиков к себе вызывает хоть до 100 лет», — радовался когда-то Георгий Христофорович! Я восхищаюсь женщинами, которые однажды перестают рыдать и учиняют какое-нибудь безобразие: меняют партнера, театр, заводят нового любовника, принципиально отличного от других, уезжают к черту на кулички или наращивают себе груди, не важно, главное — меняются», - ядовито высказался актер.