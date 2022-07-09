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53 минуты назад

Садальский обвинил Васильеву в увлечении мальчиками по вызову

Ирина Лебедева

Станислав Садальский продолжает публиковать негативные посты о Татьяне Васильевой. На этот раз он высказался по поводу нравственных принципов коллеги по цеху, сообщив, что звезда пользовалась услугами платных партнеров.

Садальский обвинил Васильеву в увлечении мальчиками по вызову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян. «Дай ей Бог! Пусть она мальчиков к себе вызывает хоть до 100 лет», — радовался когда-то Георгий Христофорович! Я восхищаюсь женщинами, которые однажды перестают рыдать и учиняют какое-нибудь безобразие: меняют партнера, театр, заводят нового любовника, принципиально отличного от других, уезжают к черту на кулички или наращивают себе груди, не важно, главное — меняются», - ядовито высказался актер.

Васильева обычно игнорирует опусы Садальского. А Никас Сафронов, как рассказывает СтарХит, публично требует прекратить нападки на актрису.

«Считаю, что нападки на Таню нужно прекратить! Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала и совершает ошибки, но это свойственно всем — особенно большим ярким личностям!», - заявил художник.

Актер Станислав Садальский снова раскритиковал телеведущего Николая Цискаридзе. Артист опубликовал новую порцию недовольства в личном Telegram-канале. Садальский сравнил рейтинги программы Цискаридзе и Андрея Малахова, отдав голос второму. По словам актера, во время последнего эфира передачи «Сегодня вечером» телеведущий слишком много времени уделил рассказам о себе.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Никас Сафронов,Станислав Садальский,Андрей Малахов,Георгий Мартиросян,Татьяна Васильева,
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