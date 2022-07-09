Садальский обвинил Васильеву в увлечении мальчиками по вызову

Станислав Садальский продолжает публиковать негативные посты о Татьяне Васильевой. На этот раз он высказался по поводу нравственных принципов коллеги по цеху, сообщив, что звезда пользовалась услугами платных партнеров.
«Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян. «Дай ей Бог! Пусть она мальчиков к себе вызывает хоть до 100 лет», — радовался когда-то Георгий Христофорович! Я восхищаюсь женщинами, которые однажды перестают рыдать и учиняют какое-нибудь безобразие: меняют партнера, театр, заводят нового любовника, принципиально отличного от других, уезжают к черту на кулички или наращивают себе груди, не важно, главное — меняются», - ядовито высказался актер.
Васильева обычно игнорирует опусы Садальского. А Никас Сафронов, как рассказывает СтарХит, публично требует прекратить нападки на актрису.
«Считаю, что нападки на Таню нужно прекратить! Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала и совершает ошибки, но это свойственно всем — особенно большим ярким личностям!», - заявил художник.
Актер Станислав Садальский снова раскритиковал телеведущего Николая Цискаридзе. Артист опубликовал новую порцию недовольства в личном Telegram-канале. Садальский сравнил рейтинги программы Цискаридзе и Андрея Малахова, отдав голос второму. По словам актера, во время последнего эфира передачи «Сегодня вечером» телеведущий слишком много времени уделил рассказам о себе.