«Куда они денутся»: Лоза уверен, что уехавшие артисты вернутся

«Люди не могут жить без заработка, правильно? А все их заработки в России. Вот и весь ответ. Ну, можно проехаться по каким-то точкам один раз, а дальше что? Нужно зарабатывать, выступать. В России огромный рынок, а там его нет. Поэтому вернутся, конечно, куда они денутся», - уверен музыкант.