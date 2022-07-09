«Куда они денутся»: Лоза уверен, что уехавшие артисты вернутся

Юрий Лоза убежден, что представители российского шоу-бизнеса, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, рано или поздно вернутся обратно. Они не смогут найти свою нишу в чужих странах – русскоязычная диаспора не столь велика, и привычных заработков у них не будет. Зарубежный рынок в сравнении с российским в их случае слишком мал, - рассказывает портал nation-news.
«Люди не могут жить без заработка, правильно? А все их заработки в России. Вот и весь ответ. Ну, можно проехаться по каким-то точкам один раз, а дальше что? Нужно зарабатывать, выступать. В России огромный рынок, а там его нет. Поэтому вернутся, конечно, куда они денутся», - уверен музыкант.
Недавно ушел из жизни певец Юрий Шатунов. Юрий Лоза нашел ответ на вопрос о том, что именно погубило звезду. Он считает, что виной тому прививка, как и в случае с Пьером Нарциссом.
«Мировой специалист по иммунодефициту предупреждал, что многие из тех, кто укололся различными химическими смесями, не прошедшими должных клинических испытаний, но с какого-то перепугу названных вакцинами, будут иметь проблемы со здоровьем, в первую очередь – с сердцем», — сообщил он.