Стало известно, как Нюша назвала своего сына

Певица Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. У них уже есть дочь, которой родители дали редкое имя – Симба-Серафима. Второй ребенок пары, мальчик, родился в декабре прошлого года. Об этом рассказывает СтарХит.

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Нюша уже тогда говорила журналистам, что их сын также будет носить экзотическое имя. Но не признавалась, какое именно.

«Имя не должно уступать в оригинальности первому. Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется», - уверяла певица.

И вот накануне в микроблоге артистка представила наследника своим поклонникам. В микроблоге она выложила фотографию сына, не показав, правда, лицо малыша. И подписала снимок:

«Знакомьтесь — Сивов Саффрон Игоревич».

В свое время Нюшу фолловеры критиковали за выбор имени для дочери. Однако родителям оно нравится, и второго ребенка певица назвала также весьма нестандартно.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях.

Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась. А недавно вообще объявила, что окончательно остается в ОАЭ. В Дубае у них с супругом есть квартира.