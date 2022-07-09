Стало известно, как Нюша назвала своего сына

Певица Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. У них уже есть дочь, которой родители дали редкое имя – Симба-Серафима. Второй ребенок пары, мальчик, родился в декабре прошлого года. Об этом рассказывает СтарХит.
Нюша уже тогда говорила журналистам, что их сын также будет носить экзотическое имя. Но не признавалась, какое именно.
«Имя не должно уступать в оригинальности первому. Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется», - уверяла певица.
И вот накануне в микроблоге артистка представила наследника своим поклонникам. В микроблоге она выложила фотографию сына, не показав, правда, лицо малыша. И подписала снимок:
«Знакомьтесь — Сивов Саффрон Игоревич».
В свое время Нюшу фолловеры критиковали за выбор имени для дочери. Однако родителям оно нравится, и второго ребенка певица назвала также весьма нестандартно.
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях.
Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась. А недавно вообще объявила, что окончательно остается в ОАЭ. В Дубае у них с супругом есть квартира.
В шоу «День Нюши» 31-летняя певица показала поклонникам, как выглядит ее новое жилье. Апартаменты расположены на берегу Персидского залива, вид на который открывается прямо из окон, а пляж находится прямо во дворе.