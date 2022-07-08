Свежий снимок Пугачевой из Юрмалы шокировал фанатов

В мессенджерах появились новые фотографии певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина. Они были сделаны на концерте музыканта Интарса Бусулиса, «известного» резкими высказываниями в адрес России. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, Блин».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что звездная пара переехала в Латвию из Израиля сравнительно недавно. Первой прибыла Примадонна вместе с детьми, Лизой и Гарри. Вслед за ними прилетел и Галкин.

В интернете крайне редко можно увидеть свежие фотографии Аллы Пугачевой. Если они все же появляются, то на снимках она предстает ухоженная, с подтянутым лицом. «Реалистичные» же кадры встретить практически нереально, сообщает издание Popcake.tv.

Журналисты отмечают, что на появившихся сегодня в мессенджере кадрах певицу засняли в тот момент, когда она широко улыбалась. Фотография была сделана без фильтров, а также без профессионального освещения. В итоге, на снимках отчетливо видны «все неровности лица знаменитости».

Telegram-канал «Неопра, Блин»