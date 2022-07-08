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39 минут назад

Свежий снимок Пугачевой из Юрмалы шокировал фанатов: «Годы не щадят»

Popcake.tv

Недавно звездная семейка — Алла Пугачева и Максим Галкин — перебрались из Израиля в Латвию. Примадонну засняли на пляже в Юрмале, где она прогуливалась вместе с детьми — Лизой и Гарри.

Свежий снимок Пугачевой из Юрмалы шокировал фанатов
Фото: ТАССТАСС

Чуть позже к ним прилетел юморист, отсутствие которого породило массу слухов о ссоре и даже разводе. Тем не менее, артисты до сих пор вместе и счастливы вот уже более 15 лет.

Сегодня телеграм-канал «Неопра, Блин» опубликовал свежие снимки Примадонны, которая вышла в свет с молодым супругом.

Парочка посетила концерт музыканта Интарса Бусулиса, который запомнился своими нелицеприятными высказываниями в адрес России.

Стоит отметить, что на мероприятии также присутствовала старшая дочь Аллы Борисовны — Кристина Орбакайте.

Алла Борисовна редко радует поклонников свежими фотографиями. В социальных сетях она покоряет всех своей внешностью и подтянутым лицом. Давненько россияне не видели, что называется, «реалистичных» кадров народной любимицы.

Аллу Борисовну засняли в момент, когда она широко улыбалась. При отсутствии фильтров и профессионального освещения, увы, но можно разглядеть все неровности лица знаменитости.

Пользователи Сети были шокированы увиденным:

«Какой ужасный кадр! Зачем Жигалова такое публикует?»,

«Лицо гармошкой»,

«Годы никого не щадят»,

«Без слез не взглянешь»,

«Кошмар! Таким можно пугать» и другие.

телеграм-канал «Неопра, Блин»
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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