Галкин оставит свою семью в Юрмале

Юморист Максим Галкин планирует продолжать свою зарубежную концертную деятельность. Один из следующих концертов артиста пройдет в Хельсинки.
В августе у юмориста запланировано два выступления. Одно из них пройдет в Латвии, а другое в Финляндии. При этом его супруга Алла Пугачева и дети не намерены следовать за супругом и останутся в Юрмале, где недавно прошел один из его концертов.
«Наконец-то определилась дата моего концерта в Хельсинки. Буду с нетерпением ждать нашей встречи», — написал Галкин в соцсетях.
Юморист вместе с семьей переехал в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сам артист объяснил свой поступок падением спроса на концерты.