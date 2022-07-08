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33 минуты назад

Галкин оставит свою семью в Юрмале и отправится в Хельсинки

Слово и Делоиещё 1

Юморист Максим Галкин планирует продолжать свою зарубежную концертную деятельность. Один из следующих концертов артиста пройдет в Хельсинки.

Галкин оставит свою семью в Юрмале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе у юмориста запланировано два выступления. Одно из них пройдет в Латвии, а другое в Финляндии. При этом его супруга Алла Пугачева и дети не намерены следовать за супругом и останутся в Юрмале, где недавно прошел один из его концертов.

«Наконец-то определилась дата моего концерта в Хельсинки. Буду с нетерпением ждать нашей встречи», — написал Галкин в соцсетях.

Юморист вместе с семьей переехал в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сам артист объяснил свой поступок падением спроса на концерты.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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