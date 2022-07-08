Собчак высмеяла слова Тарасовой о пиве на стадионах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале высказывания заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о продаже пива на российских стадионах.Об этом пишет «Чемпионат».
Ксения Собчак с иронией отнеслась к словам Тарасовой о том, что якобы русские, увидев стадион, «сразу [начнут] пить и морду бить».
Она полагает, что в словах тренера слились воедино данные «о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта».
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова выступила категорически против продажи пива на спортивных мероприятиях в России. Она заявила, что употребление спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям.