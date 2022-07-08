Стало известно о нежелании Шепелева тратить свои деньги на лечение Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев не хотел тратить личные деньги на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом заявил журналист Георгий Иващенко.
Исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года. Вокалистка несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.
Иващенко сообщил, что именно Шепелев решил раструбить на всю Россию о тяжелом недуге артистки. Он хотел собрать средства, которые помогут в ее лечении.
«Долгое время они все скрывали. Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилела, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах», — высказался журналист в беседе с порталом BLITZ.center.
Он добавил, что именно телеведущий мог слить в Сеть фотографию тяжелобольной избранницы, которая напугала ее поклонников.