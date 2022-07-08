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37 минут назад

Журналист Иващенко сообщил о нежелании Шепелева тратить свои деньги на лечение Фриске

Слово и Дело

Телеведущий Дмитрий Шепелев не хотел тратить личные деньги на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом заявил журналист Георгий Иващенко.

Стало известно о нежелании Шепелева тратить свои деньги на лечение Фриске
Фото: ТАССТАСС

Исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года. Вокалистка несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

Иващенко сообщил, что именно Шепелев решил раструбить на всю Россию о тяжелом недуге артистки. Он хотел собрать средства, которые помогут в ее лечении.

«Долгое время они все скрывали. Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилела, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах», — высказался журналист в беседе с порталом BLITZ.center.

Он добавил, что именно телеведущий мог слить в Сеть фотографию тяжелобольной избранницы, которая напугала ее поклонников.

Шоу-бизнес,Георгий Иващенко,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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