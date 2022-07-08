Стало известно о нежелании Шепелева тратить свои деньги на лечение Фриске

«Долгое время они все скрывали. Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилела, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах», — высказался журналист в беседе с порталом BLITZ.center.