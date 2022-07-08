Максим Галкин намекнул на возвращение в Россию

Телеведущий Максим Галкин выложил в социальных сетях видео, в котором отчетливо проявляется его ностальгия по России. На основе этого фанаты шоумена пришли к выводу, что он планирует вернуться в Москву. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что «ностальгический» ролик смонтирован из кадров, сделанных в России. На видео представлены различные моменты из жизни звездного семейства.

Поклонники и хейтеры оставили под постом большое количество как агрессивных, так и нейтральных комментариев. В частности, они предположили, что юморист «соскучился по замку».

Один из комментаторов подчеркнул, что у Галкина может быть депрессия. Он заявил, что «как бы ни улыбался на людях — страшно осознавать, что в собственный дом не вернешься».