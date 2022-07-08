Блогер Шахназаров заявил о «смерти» Хаматовой как актрисы

Российская актриса Чулпан Хаматова «умерла» как актриса для зрителей, заявил в беседе с «Народными Новостями» блогер писатель Михаил Шахназаров.

Он опубликовал у себя в социальных сетях короткий ролик с выступления Чулпан Хаматовой на сцене в Великобритании. В ролике актриса читает пьесу Ивана Вырыпаева, в которой есть матерные слова. В беседе с изданием он назвал выступление читкой пьесы и предположил, что круг поклонников актрисы станет более узким.

«Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция). Она будет знаменем «свободы, совести и чести». Для нормального зрителя, как актриса, она, естественно, уже умерла», — поделился размышлениями он.

Творческий успех Хаматовой в Латвии, куда она уехала после начала специальной операции России на Украине, кажется ему сомнительным.

«Где ее могут ждать серьезные роли? В Латвии, в театре на 150 зрителей? В государстве с населением немногим больше миллиона человек, где нет ни одной киностудии, где всего несколько театров с частичной заполняемостью», — констатировал Шахназаров.