В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
38 минут назад

Блогер Шахназаров заявил о «смерти» Хаматовой как актрисы

Газета.Ru

Российская актриса Чулпан Хаматова «умерла» как актриса для зрителей, заявил в беседе с «Народными Новостями» блогер писатель Михаил Шахназаров.

Блогер Шахназаров заявил о «смерти» Хаматовой как актрисы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он опубликовал у себя в социальных сетях короткий ролик с выступления Чулпан Хаматовой на сцене в Великобритании. В ролике актриса читает пьесу Ивана Вырыпаева, в которой есть матерные слова. В беседе с изданием он назвал выступление читкой пьесы и предположил, что круг поклонников актрисы станет более узким.

«Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция). Она будет знаменем «свободы, совести и чести». Для нормального зрителя, как актриса, она, естественно, уже умерла», — поделился размышлениями он.

Творческий успех Хаматовой в Латвии, куда она уехала после начала специальной операции России на Украине, кажется ему сомнительным.

«Где ее могут ждать серьезные роли? В Латвии, в театре на 150 зрителей? В государстве с населением немногим больше миллиона человек, где нет ни одной киностудии, где всего несколько театров с частичной заполняемостью», — констатировал Шахназаров.

Ранее музыкант Олег Газманов признался, что ему жалко покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову. Вместе с этим он осудил артистку за критику страны после эмиграции в Латвию.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Чулпан Хаматова,Иван Вырыпаев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители