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25 минут назад

Джареда Лето заметили на свидании с россиянкой

Александр Котлеткин

Певец и актер Джаред Лето замечен c неизвестной девушкой на свидании в Портофино. Журналисты заподозрили, что новая возлюбленная певца - российская модель Дарья Корчина. Девушка сейчас активно развивает творческую карьеру в Европе.

1/11 Певец и актер Джаред Лето замечен c неизвестной девушкой на свидании в Портофино
Фото: Соцсети Дарьи Корчиной\Globallookpress.com
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2/11 Журналисты заподозрили, что новая возлюбленная певца - российская модель Дарья Корчина
Фото: Соцсети Дарьи Корчиной
3/11 Девушка сейчас активно развивает творческую карьеру в Европе
Фото: globallookpress.com
4/11 Папарацци сфотографировали пару во время прогулки и ужина в одном из итальянских ресторанов
Фото: Соцсети Дарьи Корчиной
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5/11 На опубликованных фото, предполагаемые возлюбленные шли под руку и сидели в обнимку
Фото: globallookpress.com
6/11 Сообщается, что это уже не первое свидание Лето и Корчиной
Фото: Соцсети Дарьи Корчиной
7/11 Исполнителя и модель замечали на прогулках преимущественно в ночное время суток
Фото: Соцсети Дарьи Корчиной
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11/11 

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки и ужина в одном из итальянских ресторанов. На опубликованных фото, предполагаемые возлюбленные шли под руку и сидели в обнимку.

Сообщается, что это уже не первое свидание Лето и Корчиной. Исполнителя и модель замечали на прогулках преимущественно в ночное время суток.

Шоу-бизнес,Фото,Джаред Лето,
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