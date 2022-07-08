Джареда Лето заметили на свидании с россиянкой

Певец и актер Джаред Лето замечен c неизвестной девушкой на свидании в Портофино. Журналисты заподозрили, что новая возлюбленная певца - российская модель Дарья Корчина. Девушка сейчас активно развивает творческую карьеру в Европе.

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки и ужина в одном из итальянских ресторанов. На опубликованных фото, предполагаемые возлюбленные шли под руку и сидели в обнимку.