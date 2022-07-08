Жители Анапы требуют запретить выступление Киркорова

Певец Филипп Киркоров рискует лишиться концертов в Анапе . Жители города призвали государственные органы отменить выступления артиста на курорте.

Причиной для подобного бойкота послужило скандальное выступление вокалиста под песню «Мария Магдалена». Тогда исполнитель станцевал на декорации в виде поваленного креста.

Ранее концерты артиста были отменены в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе. Это также произошло по требованию местных жителей.