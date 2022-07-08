Жители Анапы требуют запретить выступление Киркорова

Певец Филипп Киркоров рискует лишиться концертов в Анапе. Жители города призвали государственные органы отменить выступления артиста на курорте.
Против проведения концертов Киркоров выступили представители районного казачьего общества, Центра славянской культуры, греческого общества «Горгиппия», Центра армянской национальной культуры, сообщает издание «Анапское Черноморье».
Причиной для подобного бойкота послужило скандальное выступление вокалиста под песню «Мария Магдалена». Тогда исполнитель станцевал на декорации в виде поваленного креста.
Ранее концерты артиста были отменены в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе. Это также произошло по требованию местных жителей.