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1 час назад

Бузова на видео покормила с рук бегемота

Денис Фьючин

Телеведущая и певица Ольга Бузова покормила с рук единственного в мире домашнего бегемота. Об этом бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.

Бузова опубликовала короткий ролик, в котором видно, как она аккуратно касается морды животного и кладет ему в рот угощение.

«Знакомьтесь, это Джессика, ее нашли тут сразу после рождения 11 марта 2000 года! Если бы ее не спасли, она бы погибла … сейчас ей 22 года, и она свободна, но всегда возвращается уже к себе домой!» – отметила в публикации знаменитость.

Напомним, сейчас популярная исполнительница находится в ЮАР, где проходят съемки шоу «Звезды в Африке».

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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