Бузова на видео покормила с рук бегемота

«Знакомьтесь, это Джессика, ее нашли тут сразу после рождения 11 марта 2000 года! Если бы ее не спасли, она бы погибла … сейчас ей 22 года, и она свободна, но всегда возвращается уже к себе домой!» – отметила в публикации знаменитость.