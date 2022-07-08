Бузова на видео покормила с рук бегемота

Телеведущая и певица Ольга Бузова покормила с рук единственного в мире домашнего бегемота. Об этом бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.
Бузова опубликовала короткий ролик, в котором видно, как она аккуратно касается морды животного и кладет ему в рот угощение.
«Знакомьтесь, это Джессика, ее нашли тут сразу после рождения 11 марта 2000 года! Если бы ее не спасли, она бы погибла … сейчас ей 22 года, и она свободна, но всегда возвращается уже к себе домой!» – отметила в публикации знаменитость.
Напомним, сейчас популярная исполнительница находится в ЮАР, где проходят съемки шоу «Звезды в Африке».