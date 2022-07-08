«Как дам по лбу!»: Макаревич резко отреагировал на вопрос дочери Шаца

«Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он мир, и вот он изменчивый, и вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так», — набросился на нее Макаревич.