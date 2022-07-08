«Как дам по лбу!»: Макаревич резко отреагировал на вопрос дочери Шаца

Фронтмен группы «Машина времени», российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал дочь телеведущего Михаила Шаца Софью после ее некорректного вопроса в рамках YouTube-шоу «Папа, закрой дверь».
В конце выпуска программы, которую Шац ведет совместно со своей дочерью, Софья заявила, что подготовила провокационный вопрос для Макаревича. Старшая наследница телеведущего поинтересовалась у музыканта, стоит ли «прогибаться под изменчивый мир» на фоне обострения общественно-политической обстановки. На подобный вопрос музыкант отреагировал резко и эмоционально.
«Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он мир, и вот он изменчивый, и вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так», — набросился на нее Макаревич.
Напомним, вынужденная спецоперация по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Макаревич открыто раскритиковал действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках демилитаризации и денацификации Украины, после чего эмигрировал в Израиль.