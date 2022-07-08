В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
21 минуту назад

Андрей Макаревич набросился на дочь Шаца за некорректный вопрос

Слово и Делоиещё 1

Фронтмен группы «Машина времени», российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал дочь телеведущего Михаила Шаца Софью после ее некорректного вопроса в рамках YouTube-шоу «Папа, закрой дверь».

«Как дам по лбу!»: Макаревич резко отреагировал на вопрос дочери Шаца
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович© РИА Новости / Владимир Астапкович

В конце выпуска программы, которую Шац ведет совместно со своей дочерью, Софья заявила, что подготовила провокационный вопрос для Макаревича. Старшая наследница телеведущего поинтересовалась у музыканта, стоит ли «прогибаться под изменчивый мир» на фоне обострения общественно-политической обстановки. На подобный вопрос музыкант отреагировал резко и эмоционально.

«Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он мир, и вот он изменчивый, и вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так», — набросился на нее Макаревич.

Напомним, вынужденная спецоперация по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Макаревич открыто раскритиковал действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках демилитаризации и денацификации Украины, после чего эмигрировал в Израиль.

Шоу-бизнес,Михаил Шац,Андрей Макаревич,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители