Стало известно, кому досталась пятикомнатная квартира Пугачевой в Москве

Пятикомнатная квартира в центре Москвы, принадлежавшая Алле Пугачевой, теперь переписана на ее дочь Кристину Орбакайте. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее жилье находилось в совместной собственности артистки и ее дочери: Пугачева и Орбакайте владели равными долями квартиры на Тверской. Однако в 2014 году Пугачева переписала свою половину на дочь, и с тех пор Кристина — единственная хозяйка пятикомнатных апартаментов. По данным риэлторских агентств, такая квартира может стоить около 150 млн руб.

В квартире, расположенной в пяти минутах от Кремля, в частности, снимался фильм «Пришла и говорю» о творческом пути Пугачевой.