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49 минут назад

«КП»: стало известно, кому принадлежит пятикомнатная квартира Пугачевой в Москве

Газета.Ruиещё 1

Пятикомнатная квартира в центре Москвы, принадлежавшая Алле Пугачевой, теперь переписана на ее дочь Кристину Орбакайте. Об этом сообщает kp.ru.

Стало известно, кому досталась пятикомнатная квартира Пугачевой в Москве
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Ранее жилье находилось в совместной собственности артистки и ее дочери: Пугачева и Орбакайте владели равными долями квартиры на Тверской. Однако в 2014 году Пугачева переписала свою половину на дочь, и с тех пор Кристина — единственная хозяйка пятикомнатных апартаментов. По данным риэлторских агентств, такая квартира может стоить около 150 млн руб.

В квартире, расположенной в пяти минутах от Кремля, в частности, снимался фильм «Пришла и говорю» о творческом пути Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин переехали из Израиля в латвийскую Юрмалу, где арендовали особняк «Марта», стоимость которого составляет €100 тыс. за месяц проживания. По данным СМИ, двухэтажный особняк, в который Пугачева и Галкин переехали вместе со своими детьми Гарри и Лизой, расположен неподалеку от дома певицы Лаймы Вайкуле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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