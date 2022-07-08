Бузову раскритиковали за нелепую откровенную фотографию

Певица Ольга Бузова решила показать свою хорошую спортивную форму и опубликовала в соцсетях фото с раздвинутыми ногами в одних лишь трусиках. Как сообщает «МК», подписчики раскритиковали телеведущую за излишнюю откровенность и назвали ее «Волочковой 2.0».
«Осталось трусы снять, чтобы привлечь фолловеров»; «Отфотошоплено»; «Это уже порносайт»; «Все равно никому не нужна», — писали фанаты певицы.
Напомним, что ранее блогер Tatarka FM заявила, что Бузова встречается с влиятельным политиком и собирается выйти за него замуж. Информацию подтвердил пиар-менеджер знаменитости Антон Богославский, который отказался раскрывать подробности, сославшись на то, что «счастье любит тишину».
Через некоторое время на слухи отреагировала сама Бузова, которая опровергла информацию. Она отметила, что была бы рада таким отношениям, однако пока все еще остается свободной. Татарку же Ольга поблагодарила за то, что она загадывает для нее «правильные желания».