Бузову раскритиковали за нелепую откровенную фотографию

Певица Ольга Бузова решила показать свою хорошую спортивную форму и опубликовала в соцсетях фото с раздвинутыми ногами в одних лишь трусиках. Как сообщает «МК», подписчики раскритиковали телеведущую за излишнюю откровенность и назвали ее «Волочковой 2.0».

Фото: t.me/byzovahouse t.me/byzovahouse

«Осталось трусы снять, чтобы привлечь фолловеров»; «Отфотошоплено»; «Это уже порносайт»; «Все равно никому не нужна», — писали фанаты певицы.

Напомним, что ранее блогер Tatarka FM заявила, что Бузова встречается с влиятельным политиком и собирается выйти за него замуж. Информацию подтвердил пиар-менеджер знаменитости Антон Богославский, который отказался раскрывать подробности, сославшись на то, что «счастье любит тишину».