Собчак спровоцировала слухи о второй беременности

Telegram-канал "Звездач" опубликовал фото журналистки Ксении Собчак, на котором у нее виднеется живот. Поклонники предположили о беременности телеведущей.
"Неужели в семье Собчак скоро пополнение?" - пишет издание.
У звезды есть сын Платон от бывшего мужа Максима Виторгана. На фото супруга Константина Богомолова позирует в облегающем строгом костюме. Поклонники Собчак уже начали поздравлять телеведущую с пополнением в семье в соцсетях. Пока сама звезда никак не комментирует эти слухи.
Ранее Ксения Собчак отказалась от заступничества депутата Сергея Миронова, который призвал Следственный комитет проверить комика Нурлана Сабурова, назвавшего телеведущую "лошадью". Журналистка призналась, что ей претит формирование института "полиции мыслей" в России.