Собчак спровоцировала слухи о второй беременности

Telegram-канал "Звездач" опубликовал фото журналистки Ксении Собчак , на котором у нее виднеется живот. Поклонники предположили о беременности телеведущей.

У звезды есть сын Платон от бывшего мужа Максима Виторгана. На фото супруга Константина Богомолова позирует в облегающем строгом костюме. Поклонники Собчак уже начали поздравлять телеведущую с пополнением в семье в соцсетях. Пока сама звезда никак не комментирует эти слухи.