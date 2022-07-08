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7 минут назад

Собчак спровоцировала слухи о второй беременности

Газета.Ruиещё 4

Telegram-канал "Звездач" опубликовал фото журналистки Ксении Собчак, на котором у нее виднеется живот. Поклонники предположили о беременности телеведущей.

Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Фото: 
телеграм-канал "Звездач"

"Неужели в семье Собчак скоро пополнение?" - пишет издание.

У звезды есть сын Платон от бывшего мужа Максима Виторгана. На фото супруга Константина Богомолова позирует в облегающем строгом костюме. Поклонники Собчак уже начали поздравлять телеведущую с пополнением в семье в соцсетях. Пока сама звезда никак не комментирует эти слухи.

Ранее Ксения Собчак отказалась от заступничества депутата Сергея Миронова, который призвал Следственный комитет проверить комика Нурлана Сабурова, назвавшего телеведущую "лошадью". Журналистка призналась, что ей претит формирование института "полиции мыслей" в России.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Сергей Миронов,Следственный комитет,
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