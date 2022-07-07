«Кому я нужна?»: что помешало Жанне Фриске хотя бы раз в жизни выйти замуж

Жанны Фриске нет с нами уже семь лет. Она скончалась от агрессивного вида рака головного мозга. Красавице певице всегда будет 40, хотя 8 июля 2022-го могло исполниться 48.

Фото: Legion-media Legion-media

Жанна так ни разу в жизни и не надела подвенечного платья. Любовь Успенская утверждала, что однажды услышала от нее:

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«Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев».

И все-таки в жизни Фриске было достаточно влюбленных в нее мужчин. И предложения руки и сердца, конечно, тоже были.

Шепелев: свадьба не сделает отношения лучше

Казалось бы, куда уж логичнее: с телеведущим Дмитрием Шепелевым Жанну связывал общий ребенок. Почему бы не соблюсти все формальности? Однако Шепелев, который стал последней любовью Фриске, официально жениться не собирался в принципе. Даже когда стало ясно, что скоро на свет появится сын, которого фактические супруги назвали Платоном.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Дмитрий был в ЗАГСе в качестве жениха один-единственный раз. Невеста — коллега, с которой он встречался несколько лет. Брак продлился всего две недели. По словам Шепелева, выяснилось, что молодая обманула, сказав, что если росписи не будет, ей придется очень далеко ехать по распределению после учебы.

«Я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись. С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. В моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше», — уверен телеведущий.

Шепелев до сих пор не женился и на дизайнере Екатерине Тулуповой, которая стала его жизненной спутницей после смерти Фриске. Екатерина недавно тоже родила Дмитрию сына, его зовут Тихоном.

Илья Мительман: ущемлял свободу

С челябинским бизнесменом Ильей Мительманом Жанна начала встречаться еще до того, как стала знаменитой артисткой. По мнению некоторых, именно Илья вложил приличное количество денег в то, чтобы Фриске вошла-таки в «золотой» состав «Блестящих».

Поговаривали, что при этом Мительман был чрезвычайно ревнив, мог и руку поднять. Однако он осыпал возлюбленную дорогими подарками, нашел общий язык с ее родителями. Пара то бурно ссорилась, то так же мирилась.

Погорел Илья на том, что предложение руки и сердца сопроводил категорическим требованием: став женой, Жанна уходит со сцены и занимается с семьей. Бизнесмен получил не менее категорический отказ, и отношения закончились навсегда.

Андрей Грозный: к серьезным отношениям никто не был готов

Продюсер «Блестящих» Андрей Грозный влюбился в Жанну, как Пигмалион в Галатею. У него не ладилось в семье, отношения с Фриске как-то постепенно вышли за рамки чисто рабочих и даже дружеских.

Андрей Грозный и Жанна Фриске

«Был некий всплеск эмоций, больше с моей стороны. Как-то в порыве я преподнес Жанне кольцо. Но, наверное, к счастью, она его не приняла. А однажды мы сели и очень прагматично договорились, что как бы кто из нас ни пережил случившиеся отношения, это не скажется на работе. К серьезным отношениям никто из нас не был готов», — считает Грозный теперь. Жанна и Андрей в итоге пошли каждый своей дорогой.

Александр Овечкин: находил альтернативу

Ови и Жанна сблизились на шоу «Большие гонки» на Лазурном берегу во Франции. Александру тогда было чуть за 20, а Жанне уже за 30. Они стали часто появляться вместе в реале и на страницах изданий. А потом Ови стремительно увлекся другой «блестящей» — Ксенией Новиковой.

Александр Овечкин

Через несколько лет Жанна дала Александру второй шанс, но вместе они снова были недолго. А потом у ветреного Ови опять появилась другая. Больше о романтических отношениях с ним Фриске и не помышляла.

Когда певицы не стало, знаменитый хоккеист был искренне подавлен и потрясен.

«Жанна была золотым человеком. Всегда открытым и очень добрым, веселым жизнерадостным. Такой она навсегда в моем сердце и останется», — горевал Овечкин.