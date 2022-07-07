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41 минуту назад

Тяжелобольная Алиса Казьмина перестала выходить на связь

Passion.ruиещё 1

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина пропустила выпускной сына.

Тяжелобольная Алиса Казьмина перестала выходить на связь
Фото: соцсетисоцсети

Поклонники обеспокоены исчезновением экс-супруги известного спортсмена Андрея Аршавина. В последний раз на связь Алиса Казьмина выходила весной. Тогда она поделилась информацией о состоянии своего здоровья и в очередной раз обвинила близких во всех проблемах, которые у нее произошли.

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса не меньше, травила трепонемой-сифилис, потому что трепонема — разновидность инфекции. Ее куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать как сгорает ее дочь», — набросилась Казьмина на родительницу в своем микроблоге.

После очередной порции душещипательных постов в соцсетях женщина бесследно исчезла. Казьмина даже не появилась на выпускном сына и ему пришлось отмечать торжество с сестрами и бабушкой.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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