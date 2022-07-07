Тяжелобольная Алиса Казьмина перестала выходить на связь

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса не меньше, травила трепонемой-сифилис, потому что трепонема — разновидность инфекции. Ее куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать как сгорает ее дочь», — набросилась Казьмина на родительницу в своем микроблоге.