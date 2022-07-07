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1 час назад

Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры со светского раута в Париже

Илья Родин

Актриса и режиссер Рената Литвинова постоянно выкладывает фотографии из Парижа. В частности, она опубликовала снимки с показа Balenciaga, на который были приглашены многие мировые звезды. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».

Литвинова опубликовала фото Земфиры со светского раута в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне она выложила кадры, на которых отражена ее прогулка по подиуму в роскошном, украшенном перьями платье.

Сегодня, 7 июля, Литвинова разместила на своей странице фотографии своей подруги, певицы Земфиры. Вместе с ней в объектив попали актриса Николь Кидман и ее муж, кантри-певец из Австралии Кит Урбан.

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Ранее сообщалось, что Литвинова улетела во Францию вместе с Земфирой. По данным СМИ, у актрисы есть в Париже собственная двухуровневая квартира.

Шоу-бизнес,Николь Кидман,Рената Литвинова,
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