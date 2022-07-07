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53 минуты назад

Макаревич рассказал о своих эмоциях во время обряда обрезания сына

Илья Родин

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал на YouTube-шоу «Папа, закрой дверь», что очень волновался во время обряда обрезания сына. Он заявил, что очень переживал за ребенка.

Макаревич рассказал о своих эмоциях во время обряда обрезания сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андрей Макаревич подчеркнул, что на него «это [процедура обрезания] произвело тяжелейшее впечатление». Он уточнил, что все его уверяли в безболезненности действа, но он не «может поверить» в то, что во время обряда малыш действительно не испытывал неприятные ощущения.

Супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила ранее, что не планирует оформлять сыну гражданство России. Она полагает, что паспорт Израиля «перекроет все 99,9% его потребностей».

Она подчеркнула также, что «настоящий еврей должен жить в Израиле».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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