Даву и Краймбрери «поймали» на отдыхе в Армении

В Сети появились кадры, на которых певица Мари Краймбрери гуляет под руку с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Как сообщает Teleprogramma.pro, фанаты исполнительницы оказались вне себя от радости.
«Улыбка на все лицо, как долго мы этого ждали!»; «Такие милые», — писали поклонники.
Напомним, что слухи об отношениях Давы и Краймбрери появились этой весной, а подогревали их снимки, на которых знаменитости проводили время друг с другом. Звезды долгое время никак не комментировали слухи, что только подогревало интерес фанатов, а позднее певица заявила, что их ничто не связывает.
Дава остается одиноким после развода с певицей Ольгой Бузовой. Он сделал предложение поп-исполнительнице в 2020 году, однако уже в начале 2021 года пара распалась.