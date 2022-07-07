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1 час назад

Даву и Краймбрери «поймали» на отдыхе в Армении

Елена Прошина

В Сети появились кадры, на которых певица Мари Краймбрери гуляет под руку с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Как сообщает Teleprogramma.pro, фанаты исполнительницы оказались вне себя от радости.

Даву и Краймбрери «поймали» на отдыхе в Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Улыбка на все лицо, как долго мы этого ждали!»; «Такие милые», — писали поклонники.

Напомним, что слухи об отношениях Давы и Краймбрери появились этой весной, а подогревали их снимки, на которых знаменитости проводили время друг с другом. Звезды долгое время никак не комментировали слухи, что только подогревало интерес фанатов, а позднее певица заявила, что их ничто не связывает.

Дава остается одиноким после развода с певицей Ольгой Бузовой. Он сделал предложение поп-исполнительнице в 2020 году, однако уже в начале 2021 года пара распалась.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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