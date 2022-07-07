Российская балерина Анастасия Волочкова огородилась от соседей зеркалами. Бывшая прима Большого театра установила на своем участке зеркальное ограждение. На открытие «террасы», как сама Волочкова назвала эту конструкцию, артистка пригласила репортеров. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Теперь балерина – в Зазеркалье своего собственного дома и своей жизни», – заявила гостям Волочкова.

Необычную ограду артистке подарил поклонник по имени Хан. Об этом она сообщила в своем личном Telegram-канале.

«И теперь у меня такая красота! И на участке, и на сердце», – рассказала подписчикам Волочкова.