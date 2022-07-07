Бузова ответила на слухи о романе с политиком

Телеведущая Ольга Бузова в беседе с Super.ru прокомментировала слухи о том, что встречается с политиком и планирует выйти за него замуж весной следующего года.
"Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания", - высказалась Бузова.
Слухи о новом романе певицы начали распространяться после того, как блогерша Tatarka FM заявила, что Бузова состоит в отношениях с новым мужчиной. По ее словам, новый бойфренд телеведущей "подтянутый и влиятельный".
Ранее Ольга Бузова призналась, что тратит до 150 тысяч рублей в месяц на рестораны.