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11 минут назад

Бузова опровергла слухи о романе с политиком

Газета.Ru

Телеведущая Ольга Бузова в беседе с Super.ru прокомментировала слухи о том, что встречается с политиком и планирует выйти за него замуж весной следующего года.

Бузова ответила на слухи о романе с политиком
Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания", - высказалась Бузова.

Слухи о новом романе певицы начали распространяться после того, как блогерша Tatarka FM заявила, что Бузова состоит в отношениях с новым мужчиной. По ее словам, новый бойфренд телеведущей "подтянутый и влиятельный".

Ранее Ольга Бузова призналась, что тратит до 150 тысяч рублей в месяц на рестораны.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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