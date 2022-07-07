В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Лепс перечислил личные способы снять напряжение

Мослента

Личные способы снять напряжение перечислил в интервью MK.RU певец, композитор и продюсер Григорий Лепс.

Лепс хочет, чтобы в семье больше не было артистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На гастролях иду в бильярдную. Дома смотрю документальные фильмы или скачиваю киноновинки. Люблю ходить пешком», — поделился Лепс.

По словам артиста, он почти не бывает дома из-за гастрольных туров, но считает это нормальным, ведь мужчина должен зарабатывать деньги, кормить семью. Однако где бы он ни был, исполнитель всегда находит способ расслабиться.

Певец добавил, что не хотел бы для своих детей аналогичного, гастрольного, будущего.

«У меня три дочери и сын. Скажу честно, хочется, чтобы в семье больше не было артистов. Шоу-бизнес — это свой мир, отчасти жестокий», — сказал он.

Ранее Лепс вспомнил о работе в столовой. Трудиться в это место он пошел ради денег на мечту.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители