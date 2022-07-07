Лепс хочет, чтобы в семье больше не было артистов

Личные способы снять напряжение перечислил в интервью MK.RU певец, композитор и продюсер Григорий Лепс.
«На гастролях иду в бильярдную. Дома смотрю документальные фильмы или скачиваю киноновинки. Люблю ходить пешком», — поделился Лепс.
По словам артиста, он почти не бывает дома из-за гастрольных туров, но считает это нормальным, ведь мужчина должен зарабатывать деньги, кормить семью. Однако где бы он ни был, исполнитель всегда находит способ расслабиться.
Певец добавил, что не хотел бы для своих детей аналогичного, гастрольного, будущего.
«У меня три дочери и сын. Скажу честно, хочется, чтобы в семье больше не было артистов. Шоу-бизнес — это свой мир, отчасти жестокий», — сказал он.
Ранее Лепс вспомнил о работе в столовой. Трудиться в это место он пошел ради денег на мечту.