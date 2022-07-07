Группа Little Big осталась без концертов в России после клипа с критикой действий России на Украине. Как сообщает Starhit, коллектив якобы попал в неофициальный «черный список».
Напомним, что недавно рейв-коллектив опубликовал ролик Generation Cancellation, в котором выступил с критикой власти, а также переехал в США — теперь на сайте группы указано, что они находятся в Лос-Анджелесе.
«Песню мы записали еще 25 февраля, но выпустили сейчас, потому что только доделали — это сложный процесс. Нас сразу внесли во все чёрные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придётся отменить», — рассказали участники группы.
Отметим, что некоторые коллеги по шоу-бизнесу призвали лишить членов группы российского гражданства. Лидер коллектива Илья Прусикин отметил, что это невозможно по закону. Кроме того, музыканты не планируют полностью устраиваться за границей. Через какое-то время коллектив, возможно, вернется в Россию.