Little Big осталась без концертов в России

«Песню мы записали еще 25 февраля, но выпустили сейчас, потому что только доделали — это сложный процесс. Нас сразу внесли во все чёрные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придётся отменить», — рассказали участники группы.