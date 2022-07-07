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47 минут назад

Сафронов намекнул на возможную болезнь Пугачевой

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Художник Никас Сафронов высказался о самочувствии сбежавшей за границу певицы Аллы Пугачевой. Он подозревает, что Примадонна тяжело переживает разлуку с Россией.

Сафронов рассказал о возможных причинах болезни Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю, она переживает за все, что происходит, она все-таки состоялась в России, и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний», – отметил Сафронов.

По словам живописца, Примадонна считается очень тонким, эмоциональным и душевным человеком, передает Пятый канал. Певица может совершить какую-то оплошность в эмоциях, но может и проникнуться восхищением, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что юморист и телеведущий Максим Галкин, который вместе с семьей покинул Россию в конце февраля, не перестает критиковать РФ. Депутат Госдумы Роман Худяков предложил Алле Пугачевой вмешаться в ситуацию.

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