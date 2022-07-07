Сафронов рассказал о возможных причинах болезни Пугачевой

Художник Никас Сафронов высказался о самочувствии сбежавшей за границу певицы Аллы Пугачевой. Он подозревает, что Примадонна тяжело переживает разлуку с Россией.
«Я думаю, она переживает за все, что происходит, она все-таки состоялась в России, и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний», – отметил Сафронов.
По словам живописца, Примадонна считается очень тонким, эмоциональным и душевным человеком, передает Пятый канал. Певица может совершить какую-то оплошность в эмоциях, но может и проникнуться восхищением, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее сообщалось, что юморист и телеведущий Максим Галкин, который вместе с семьей покинул Россию в конце февраля, не перестает критиковать РФ. Депутат Госдумы Роман Худяков предложил Алле Пугачевой вмешаться в ситуацию.