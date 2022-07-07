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4 минуты назад

Певец Шура сильно похудел

Газета.Ru

Певец Шура (Александр Медведев) выложил новое фото в своем Telegram-канале. На нем видно, что артист заметно похудел, пишет «Пятый канал».

Певец Шура сильно похудел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом на выложенном снимке артист улыбается, его кожа покрыта ровным загаром. По футболке на нем заметно, что она ему велика в несколько раз. Также и по лицу видно, что исполнитель сильно похудел.

Telegram / shuramedvedev

Из-за онкологического заболевания певец Шура несколько лет назад набрал большой вес, но сейчас добился ремиссии.

Ранее концертный директор Шуры признался, что впервые отказал своему клиенту в его просьбе тогда, когда тот выразил желание завести детей. Павел Деппершмидт подчеркнул, что не справился бы с «еще одним Шурой».

«Я помню, как впервые ему отказал, когда он мне сказал: «Я хочу детей». Я ему ответил, что еще одного Шуру я не вытяну», — посмеялся Деппершмидт.

Концертный директор музыканта растит троих детей, а к своему клиенту относится как к четвертому. Он напомнил, что никто из родственников и друзей Шуры не поддержал певца, когда тот проходил длительное лечение от онкологического заболевания. Деппершмидт вспомнил, как почти два месяца лежал в курганской больнице, когда Шуре требовалась поддержка.

Шоу-бизнес,Александр Медведев,
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