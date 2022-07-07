Певец Шура сильно похудел

Певец Шура (Александр Медведев) выложил новое фото в своем Telegram-канале. На нем видно, что артист заметно похудел, пишет «Пятый канал».
При этом на выложенном снимке артист улыбается, его кожа покрыта ровным загаром. По футболке на нем заметно, что она ему велика в несколько раз. Также и по лицу видно, что исполнитель сильно похудел.
Из-за онкологического заболевания певец Шура несколько лет назад набрал большой вес, но сейчас добился ремиссии.
Ранее концертный директор Шуры признался, что впервые отказал своему клиенту в его просьбе тогда, когда тот выразил желание завести детей. Павел Деппершмидт подчеркнул, что не справился бы с «еще одним Шурой».
«Я помню, как впервые ему отказал, когда он мне сказал: «Я хочу детей». Я ему ответил, что еще одного Шуру я не вытяну», — посмеялся Деппершмидт.
Концертный директор музыканта растит троих детей, а к своему клиенту относится как к четвертому. Он напомнил, что никто из родственников и друзей Шуры не поддержал певца, когда тот проходил длительное лечение от онкологического заболевания. Деппершмидт вспомнил, как почти два месяца лежал в курганской больнице, когда Шуре требовалась поддержка.