Певец Шура сильно похудел

Певец Шура (Александр Медведев) выложил новое фото в своем Telegram-канале. На нем видно, что артист заметно похудел, пишет «Пятый канал».

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом на выложенном снимке артист улыбается, его кожа покрыта ровным загаром. По футболке на нем заметно, что она ему велика в несколько раз. Также и по лицу видно, что исполнитель сильно похудел.

Telegram / shuramedvedev

Из-за онкологического заболевания певец Шура несколько лет назад набрал большой вес, но сейчас добился ремиссии.

Ранее концертный директор Шуры признался, что впервые отказал своему клиенту в его просьбе тогда, когда тот выразил желание завести детей. Павел Деппершмидт подчеркнул, что не справился бы с «еще одним Шурой».

«Я помню, как впервые ему отказал, когда он мне сказал: «Я хочу детей». Я ему ответил, что еще одного Шуру я не вытяну», — посмеялся Деппершмидт.