Волочкова отгородилась от соседей зеркальным забором

«Теперь у меня такое зеркало, что в принципе я могу поставить здесь станок балетный и танцевать на лужайке. В общем, это какая-то фантастика. Так что, соседи, пока! Теперь я буду видеть только себя, а вы меня видеть не будете», — сказала Волочкова.