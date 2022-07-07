Волочкова отгородилась от соседей зеркальным забором

Зеркальным забором отгородила свой подмосковный участок от соседей балерина Анастасия Волочкова. Нововведение она показала в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Теперь у меня такое зеркало, что в принципе я могу поставить здесь станок балетный и танцевать на лужайке. В общем, это какая-то фантастика. Так что, соседи, пока! Теперь я буду видеть только себя, а вы меня видеть не будете», — сказала Волочкова.
«Правильно, а то соседи суют свой нос куда не следует», «Лучше дружить с соседями, чем судиться», «Нужно было ставить пятиметровый забор», «Проще домой в туалет ходить», — написали фолловеры балерины. Некоторые юзеры высказали свое беспокойство о безопасности ограждения и задались вопросом, не могут ли отраженные зеркалом солнечные лучи привести к возгоранию.
Ранее сообщалось, что соседи Анастасии Волочковой задумали запретить ей ходить голой по своему участку. Конфликт между жителями Подмосковья начался в 2021 году — тогда одна из соседок выглянула в окно и увидела, как Волочкова справляла нужду под деревом.